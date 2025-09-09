Cae un gobierno más en Francia: Y ahora, ¿qué?

La pregunta que hoy recorre Francia es simple: Y ahora, ¿qué? El ya ex primer ministro François Bayrou convocó una moción de confianza a sabiendas de que la perdería, al no encontrar apoyos para el saneamiento de las cuentas públicas. Su diagnóstico es acertado: el endeudamiento se ha vuelto insostenible. Esta misma semana se espera una degradación de la calificación crediticia de Francia, mientras el curso arranca con protestas en las calles y una convocatoria de huelga. Ante la pinza de la extrema derecha y la extrema izquierda, Bayrou optó por una salida personal honrosa. Su caída, sin embargo, asesta un duro golpe al presidente Macron que, en su segunda legislatura, iniciada en 2022, ha visto caer ya cuatro gobiernos.

Convocar nuevas elecciones legislativas significaría, en el mejor de los casos, repetir la actual situación de ingobernabilidad. Pero también podría abrir las puertas a una victoria del Reagrupamiento Nacional de Le Pen y Bardella, con la diana ya puesta en la conquista del Elíseo. Sin un acuerdo con los socialistas, que en estos momentos se presenta muy complicada para Macron, se avecinan años de máxima inestabilidad política en uno de los motores principales de la UE. La desconfianza de los franceses en la política tradicional es máxima, pero los problemas de Francia apuntados por Bayrou son reales, y el populismo ni puede ni quiere solucionarlos.