¿Para cuándo la autocrítica en el PSOE?

“¿Qué más tiene que pasar? ¿Para cuándo la autocrítica?”.

En el día después de la debacle del PSOE en Aragón estas son las preguntas que se hacía Ramón Jáuregui en una Tribuna en el diario El País. En un tono reflexivo y sosegado de quien todavía confía en que la sensatez se abra paso, el histórico dirigente socialista plantea la urgencia de una renovación de la propuesta socialdemócrata. Lo que a su juicio pasa por “recuperar la autonomía de un proyecto nacional” que no sea rehén de “exigencias nacionalistas inasumibles”, destino difícil de evitar cuando el objetivo único es construir a toda costa una mayoría alternativa al PP.

Podría discutirse si la paternidad de esa estrategia corresponde a Pedro Sánchez o si, más bien, la inauguró Zapatero con el Pacto del Tinell.

En todo caso, Jáuregui pone el dedo en la llaga al señalar que la crisis del bipartidismo ha configurado “dos grandes bloques antagónicos” que hacen irrespirable el clima político. Y apela a abordar desde el consenso las reformas que necesita España, frente al peligroso deterioro de la credibilidad de las instituciones democráticas, comenzando por la independencia judicial y la devaluación del Parlamento.

No es previsible que estas críticas hagan mella en Sánchez, cuya prioridad más bien parece hoy el control de los resortes del poder de su partido. El ocaso electoral del sanchismo, sin embargo, puede ofrecer una ventana de oportunidad para recuperar la cordura en el que sin duda es un pilar esencial de nuestro sistema de partidos.