Más anuncios de Sánchez para ocupar espacio

Desde que se acabaron las festividades de la Navidad y la vida social ha vuelto a su ritmo habitual, Sánchez y su Gobierno han realizado varios anuncios: han presentado las líneas generales de un nuevo modelo de financiación autonómica, un aumento de la financiación de Cataluña, un envío de tropas españolas en caso de que se firme un acuerdo de paz en Ucrania o de que avance el alto el fuego en Gaza. Este lunes le ha tocado el turno a la vivienda. Ha sido el propio presidente quien ha querido anunciar un decreto todavía no aprobado para limitar la subida del precio del alquiler de las habitaciones y una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos caseros que decidan renovar los contratos con sus inquilinos sin subir el precio.

La fórmula siempre es la misma: se quiere dar la sensación de una intensa actividad política cuando en realidad solo se está ocupando el espacio informativo durante unas horas. Todas las medidas anunciadas caen en el olvido o se ven frustradas porque el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso para sacarlas adelante. Si acaso se aprueba un decreto que luego decae. El grave problema de la vivienda, que afecta especialmente a los jóvenes y que es la principal causa de pobreza, no se resuelve ni con medidas puntuales ni con golpes de efecto. En los últimos años hemos escuchado ya muchas promesas sobre la mejora de la política de vivienda por parte de este Gobierno que no han mejorado nada. Nunca llega el Pacto de Estado que debe involucrar a los principales partidos y a los diferentes niveles de la Administración.