Aniversario de la Reina Isabel La Católica

En la villa abulense de Madrigal de las Altas Torres se ha celebrado hoy una solemne eucaristía con motivo del 575 aniversario del nacimiento de la Reina Isabel I de Castilla. En su discurso a los obispos españoles de la sesión inaugural de la Asamblea Plenaria, el Nuncio Piero Pioppo señaló que “la Iglesia en España seguirá siendo fuente crucial ante los desafíos, si sigue fielmente el paso de la historia que le une a los demás pueblos” y más adelante añadió que “en la historia, España, fiel a sus raíces cristianas, nunca se ha encerrado en sí misma”.

En un momento de cambios acelerados, la mirada agradecida a la figura de una Reina que recibió del Papa el título de “católica” no es un ejercicio de nostalgia, ni un anacronismo, ni una reivindicación ideológica. Es un sentido agradecimiento por el testimonio de Isabel I de Castilla que, junto con su marido, Fernando de Aragón, asentó las bases de lo que entendemos como Estado moderno y de la configuración política de la nación española. La gesta americana, el descubrimiento más importante de la historia moderna, es fruto de su personal decisión de extender la fe. Isabel realizó el ideal de la vida cristiana, muchas veces de forma heroica, en su familia, en la política y en el servicio a los pobres y a los enfermos. Más allá de imágenes distorsionadas por intereses ajenos al rigor de la historia, la ejemplaridad de vida de la Reina es un aliciente en este tiempo necesitado de modelos virtuosos en la política.