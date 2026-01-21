Una alianza frente a la ley del más fuerte

La intervención del presidente de Serbia en Davos refleja el estado de ánimo de los presentes. En su intervención ha hablado de tristeza en las actitudes y los rostros de los intervinientes, del divorcio entre Estados Unidos y Europa, y ha denunciado las estrategias imperialistas de los gobernantes que se creen con derecho a someter a los países pequeños como si estos no tuvieran los mismos derechos.

El orden internacional nacido tras la II Guerra Mundial se ha sostenido sobre los principios de amistad entre los pueblos y el reconocimiento de los derechos de todos. No es solo Trump quien pretende acabar con este modelo y sus fundamentos, pero es él y su administración los que están golpeando con más dureza contra el sentido del proyecto europeo.

Europa necesita despertar, y quizás sea el primer ministro de Canadá el que, desde fuera de sus fronteras, haya sacudido con más fuerza a unos gobernantes europeos que no parecen capaces de levantarse del ring después de los golpes asestados por Trump. No hay apaciguamiento posible, dice Carney. En las últimas horas, desde Estados Unidos, el gobernador de California, con un liderazgo cada día más fuerte, ha subrayado lo mismo.

Cuando la ley del más fuerte es la que impera o la que pretende imponerse, no hay otra salida que forzar alianzas y fomentar la cooperación. Carney ha hablado de ruptura del orden mundial y ha advertido a las potencias medianas que, si no defienden conjuntamente el derecho, acabarán siendo el plato principal de los que actúan como matones.