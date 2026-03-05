La Airef, otra institución colonizada por el Gobierno

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es un organismo autónomo que vela por la estabilidad presupuestaria y financiera del país. La independencia del órgano es un requisito para poder desempeñar su importante labor. La existencia de esta institución no es un capricho y su creación, llevada a cabo en el año 2013, sirvió para desarrollar el artículo 135 de la Constitución y respondió a una iniciativa expresa de la Comisión Europea. La lista de instituciones independientes colonizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez constituye una de las faltas democráticas más evidentes de nuestro Ejecutivo. La Fiscalía General del Estado, el CIS, el Tribunal Constitucional, el Banco de España o, incluso, RTVE o la agencia EFE, son organismos que en los últimos años han sufrido una injerencia gubernamental imposible de aceptar.

Ante la necesidad de renovar la presidencia de la Airef, esta semana la vicepresidenta María Jesús Montero ha optado por proponer a su mano derecha, Inés Olóndriz, para situarse al frente del organismo. Este nombramiento de un perfil estrechamente vinculado al equipo económico del Gobierno ha suscitado una justificada indignación en el sector.

Con este tipo de acciones el Gobierno desprotege al Estado y destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Recordemos que la fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino también por el respeto efectivo a la autonomía de las instituciones encargadas de controlar al poder político.