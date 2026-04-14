África, presente de la Iglesia

“El futuro pertenece a los hombres y a las mujeres de paz”. Con este mensaje, que es toda una declaración de intenciones, inició ayer el Papa León en Argel su viaje de diez días por el continente africano. Argelia, la antigua patria de san Agustín, es un destino simbólico para Robert Prevost, pero también un país clave para el diálogo con el islam, asunto destacado en los viajes de León XIV a Turquía y al Líbano. No ha podido incluirse en el programa una visita al monasterio de Tibhirine, donde fueron asesinados en 1996 los siete monjes trapenses beatificados por Francisco. El recuerdo de la guerra civil despierta incomodidad entre las autoridades, y la Santa Sede no ha querido tensar la cuerda, lo cual en absoluto permite suponer que el Papa vaya a evitar cuestiones controvertidas, sencillamente las abordará con tacto.

Camerún, el próximo de sus destinos, vive desde 2016 un conflicto armado y, junto a la represión política, sufre el zarpazo del yihadismo, situaciones ante las que la Iglesia ha defendido inequívocamente el diálogo social y los derechos humanos. En Angola y Guinea Ecuatorial los retos tienen más que ver con la necesidad de una más justa distribución de la riqueza. Y con la realidad de un catolicismo que ha crecido espectacularmente y representa hoy una pujante realidad en la Iglesia universal, pero que, como otras Iglesias locales, necesita avanzar en formación del laicado. Sería un error pensar en África sólo como el futuro de la Iglesia. Es, más bien, parte esencial de su presente.