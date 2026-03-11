Cuando ayer se hizo pública la noticia del fallecimiento de Raúl del Pozo, el periodismo español, que hoy le despide, se sintió un poco más huérfano de maestros. Su nombre se suma, entre otros, a los de Gregorio Morán y Fernando Ónega, que nos dejaron hace pocos días.

Con el adiós a Raúl del Pozo se levanta acta de un cambio generacional en el periodismo y la literatura, y en las relaciones siempre complejas entre prensa y política. Unas relaciones que se configuraron en la época de la Transición y que ahora saltan por los aires no sólo por los cambios en el proceso comunicativo, sino por la pretensión del poder de reconfigurar el marco del ejercicio de la libertad de expresión y de la crítica al poder.

Raúl del Pozo fue un periodista de los pies a la cabeza. Su trayectoria en prensa, radio y televisión sintetiza la de un cronista cuya pasión siempre fue contar la realidad de forma crítica e inconformista. Representó, por sus iniciales ideas cercanas a la utopía comunista, a una generación que se fraguó sorteando las limitaciones del franquismo y asentado las bases de un período posterior de libertad.

Su permanente denuncia de la corrupción, su independencia insobornable y su forma de vida anárquica, hicieron que su periodismo ejerciera una peculiar una pedagogía social. Conversador insaciable, esteta destacado, fidelísimo amigo de personas de toda extracción, supo que la relación entre verdad y periodismo es la clave. Su legado marca profundamente a una nueva generación de periodistas. Nuestro adiós a Raúl de Pozo es también nuestra forma de oración por quien siempre dudó pero siempre escribió en búsqueda de la verdad.