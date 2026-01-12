Los abusos, una lacra social que como tal debe ser abordada

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, ha valorado esta mañana en “Herrera en COPE” el viaje que el Papa realizará a España, muy probablemente en el próximo mes de junio, con Madrid, Barcelona y Canarias como etapas que están sobre la mesa. Es un motivo de profunda alegría porque el pueblo de Dios que camina en España, con sus diferentes rostros, necesidades y realizaciones, se va a encontrar con el sucesor del apóstol Pedro, vínculo de comunión y estímulo para la misión.

Por otra parte, monseñor Argüello ha valorado el enorme trabajo que ha desarrollado la Comisión PRIVA, creada por la Iglesia en España para la reparación integral de las víctimas de abusos. Estos y otros trabajos, como los realizados a nivel diocesano y en las congregaciones religiosas, han sido tomados como referencia por la Santa Sede, que ha propuesto el “modelo español” a otras Conferencias Episcopales. La nueva vía acordada recientemente con el Gobierno, con el concurso del Defensor del Pueblo, pone de manifiesto que más allá de las cuestiones estrictamente legales, la Iglesia asume una obligación moral con las víctimas y desea promover una conciencia para abordar este tema en todos los sectores de nuestra sociedad. Estamos ante una gravísima lacra social en la que cada caso es siempre un delito y, para la Iglesia un grave pecado. Si realmente interesa acometer de manera integral el drama de los abusos, no se puede poner solo el foco sobre la Iglesia, porque, entre otras cosas, quedarían fuera más del 99% de los casos. De ahí la importancia del compromiso asumido por el Gobierno en el marco de este acuerdo, de abordar la reparación integral de todas las víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública.