50 años después, Donald Trump culmina la Marcha Verde

El 6 de noviembre de 1975, mientras Franco agonizaba, el rey Hasan II lanzó a 350.000 civiles a la ocupación del Sáhara español. Cincuenta años después, el Consejo de Seguridad de la ONU ha culminado la Marcha Verde al asumir como base para una negociación el plan de autonomía de Marruecos, avalado por EE.UU., Francia, las principales potencias europeas y, sorprendentemente, España, después del giro de guion de Pedro Sánchez, renunciando a la responsabilidad como potencia administradora, según derecho internacional, de promover la autodeterminación del Sáhara Occidental. La resolución del Consejo de Seguridad ha sido celebrada como gran victoria por parte de Marruecos, mientras el Frente Polisario insiste en un referéndum que incluya la opción de la independencia. Así las cosas, no parece sencilla una opción negociada para el regreso de las decenas de miles de saharauis exiliados en los campamentos de Tinduf o en Europa, o para el 20% del territorio saharaui que aún controla el Polisario. Se impone más bien la política de hechos consumados que impulsa Marruecos, con la profunda transformación económica y demográfica del Sáhara Occidental. El cambio ha sido gradual pero inexorable. Persistía sin embargo un déficit de legitimidad, que llevó hace solo un año a la justicia europea a tumbar un acuerdo de pesca con Marruecos. Esta es la situación que buscaba revertir la iniciativa diplomática de Donald Trump, con la sorprendente abstención de Rusia, sin que sepamos todavía a cambio de qué, y con una España que, igual que en 1975, se ha limitado a mirar desde la barrera.