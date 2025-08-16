Zelenski viajará a Washington el próximo lunes para reunirse con Donald Trump

COPE
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respaldó este sábado la propuesta de su colega estadounidense, Donald Trump, de mantener una cumbre trilateral con el líder ruso Vladímir Putin, y anuncia que el lunes viajará a Washington para tratar con norteamericano "todos los detalles" del eventual proceso. 

[Noticia en ampliación]  

