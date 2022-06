Zelenski solicita a la OTAN dar "una respuesta realmente fuerte" a las acciones de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió hoy a los líderes de la OTAN reunidos en Madrid que ayuden a su país a poner fin a la guerra y den "una respuesta fuerte a las acciones de Rusia".



Zelenski intervino por videoconferencia en la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid hasta mañana y donde pidió a los aliados apoyo para vencer a Rusia tras la invasión sufrida por este país el pasado 24 de febrero.



Pidió "ayudar a Ucrania a poner fin a esta guerra en el campo de batalla ahora, es decir, dar una respuesta realmente fuerte a las acciones de Rusia. Es lo que necesitamos nosotros y la Alianza en su conjunto, (es lo que necesita) toda la comunidad euroatlántica".



"Con un Kremlin extremadamente agresivo el mundo necesita una Alianza sumamente valiente", señaló en otro momento de su discurso.



El mandatario sostuvo que Rusia "no quiere detenerse ni en el Donbás ni en el sur de Ucrania, quiere engullir ciudad por ciudad, a todos en Europa a quien el liderazgo ruso considera su propiedad y no estados independientes".



"Este es el verdadero objetivo de Rusia", enfatizó.



Zelenski recordó que Rusia amenazó con tomar medidas si Ucrania entraba en la OTAN, pero Ucrania no está en la OTAN, pero pese a ello "la guerra a gran escala contra nuestro país dura ya 126 días después de ocho años de conflicto armado en el Donbás".



En un velado reproche, el líder ucraniano preguntó a los líderes de los países miembros de la OTAN "¿por qué durante décadas todos consideraban que la Alianza Atlántica podría provocar a Rusia?".



"Los objetivos de Rusia son conocidos. Saltan a la vista. El liderazgo ruso ve el mundo de otra manera. No de la manera que es. Ve por ejemplo a Lituania no como un miembro de vuestra alianza, sino como una república de la URSS", dijo.



"Para nosotros es una antigua república soviética. Para nosotros es el pasado. Y ellos lo ven como un posible futuro, quieren esclavizarla nuevamente", recalcó.



Es así cómo Moscú ve el mundo, dijo. "Y así con cada país que es vecino de Rusia. Con cada estado que alguna vez estuvo en la esfera de influencia de Moscú".



Zelenski saludó la decisión de Finlandia y Suecia de sumarse a la OTAN, y afirmó que "esto es muy bueno que haya ocurrido ahora, antes de que Rusia haya comenzado a actuar también contra ellos".



"¿Pero hará Rusia ahora algo contra ellos después de esta decisión? No, ustedes lo verán", dijo.



El mandatario ucraniano instó a sus homólogos de los países de la OTAN a incrementar los suministros de artillería moderna, así como sistemas de defensa antimisiles.



"En el campo de batalla Rusia apuesta en primer lugar por la artillería, en la superioridad en artillería. Ucrania ya ha recibido sistemas modernos de artillería y les estoy muy agradecido", señaló.



"Pero la guerra continúa, precisamente una guerra en la que la artillería tiene una enorme importancia. La guerra no debe alargarse. Para quebrar la ventaja de la artillería rusa, necesitamos muchos más sistemas modernos, artillería moderna", reiteró.



Zelenski se dirigió directamente a los líderes, al afirmar que "ustedes los tienen".



"Si nos lo dan, ustedes pueden desbaratar totalmente la táctica rusa de destrucción de ciudades y de terror contra la población civil", recalcó.



Asimismo, pidió ayuda económica para Ucrania, al señalar que el "apoyo financiero tiene no menos importancia que la ayuda en armamento".



"Rusia aún recibe diariamente miles de millones y los gasta en la guerra. Tenemos un déficit de miles de millones y no tenemos petróleo ni gas para cubrirlo. Cada mes necesitamos unos 5.000 millones de dólares y esto también es un asunto de principios. Lo necesitamos para la defensa, para la protección", subrayó.



Zelenski también instó a los líderes de los miembros de la OTAN reunidos en Madrid a buscar un lugar a Ucrania en el espacio común de seguridad, ya que la otra alternativa podría ser un conflicto entre Rusia y la Alianza.



"Puedo decir lo que necesitamos: necesitamos garantías de seguridad y ustedes deben hallar a Ucrania un lugar en el espacio común de seguridad. O hay ayuda suficientemente urgente para la victoria de Ucrania, o una guerra postergada de Rusia con ustedes", advirtió.



En su opinión, la política de puertas abiertas de la OTAN "no debe recordar los viejos torniquetes de Kiev".



"Están abiertos y cuando uno se acerca se cierran si no pagas. ¿Ucrania no ha pagado suficiente? ¿Acaso nuestra aportación a la defensa de Europa y de toda la civilización aún es insuficiente?", preguntó Zelenski a sus homólogos.