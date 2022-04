Zelenski exige a la comunidad internacional estar en alerta ante posible ataque nuclear por parte de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido a la comunidad internacional estar alerta ante la posibilidad de que el Ejército ruso haga uso de armamento nuclear. En una entrevista para la cadena CNN, Zelenski ha aseverado que el presidente ruso, Vladímir Putin, es capaz de emplear este tipo de armamento porque, dice, no siente aprecio por la vida de la ciudadanía ucraniana.

"No solo yo, todo el mundo, todos los países deberían estar preocupados, porque esto puede no ser información real, pero puede ser cierto", ha dicho Zelenski en alusión a un informe sobre hipotéticos ataques nucleares sobre territorio ucraniano. El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), William Burns, alertó esta semana de que, por el momento, no se podía descartar la posibilidad de que Rusia hiciese empleo de arsenal nuclear.

"No pienso tener miedo, sino estar preparado. Pero este problema no es únicamente para Ucrania, sino que es para todo el mundo", ha zanjado el mandatario ucraniano. Por otro lado, ha señalado que Ucrania cuenta con entre 2.500 y 3.000 bajas militares, mientras que los soldados heridos podrían aumentar hasta los 10.000 respecto a los cuales ha advertido que "es difícil saber cuántos sobrevivirán".

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destacó "significativos" éxitos contra el ejército ruso, aunque admitió una situación "muy difícil" en el sur y el este, además de anunciar la campaña de la siembra en todo el país y el restablecimiento de algunas conexiones ferroviarias. "Los éxitos de nuestras fuerzas armadas en el campo de batalla son realmente significativos. Históricamente significativos. Pero todavía no es suficiente para limpiar nuestra tierra de los ocupantes. Vamos a vencerlos más", afirmó en un vídeo Zelenski este viernes por la noche.



La tarea "número uno es acelerar la paz", dijo, al insistir en que la guerra provocada por la invasión rusa el pasado 24 de febrero no acabará hasta que Ucrania reciba más armas y apoyo financiero para defenderse.



E insistió en que la guerra terminará "cuanto antes reconozca el mundo democrático que el embargo petrolero contra Rusia y el bloqueo total de su sector bancario son pasos necesarios hacia la paz".



Las Fuerzas Armadas ucranianas "lo están haciendo de manera brillante. Detienen los ataques de los ocupantes. Están realizando contraataques. Ya han abrumado tanto, en el verdadero sentido de la palabra, a la aviación convencional rusa que se ven obligados a utilizar aviones estratégicos de largo alcance", dijo.



Sin embargo, admitió que en el sur y este del país "la situación sigue siendo muy difícil", y que no se puede hablar de recuperación. En los distritos ocupados de las provincias de Jerson y Zaporiyia, el ejército ruso "continúa aterrorizando a los civiles", denunció.