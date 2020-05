YouTube admite haber borrado comentarios críticos con el Partido Comunista chino

Youtube se ha visto envuelto en una posición bastante crítica. La reconocida plataforma de vídeo ha eliminado comentarios críticos del partido gobernante de China. Desde Youtube han asegurado que este hecho se ha producido por un fallo de software, en respuesta a las innumerables críticas recibidas. Pero la polémica no ha quedado ahí.

Estas eran las palabras textuales de un portavoz de la compañía: “Esto parece ser un error en nuestros sistemas de aplicación y estamos actualmente investigándolo”. Además, no asoció el problema a un cambio de política interna. Algunos de los comentarios que se publicaron en chino fueron los siguientes: “bandido comunista” y “partido de 50 centavos”, un término despectivo que haciendo referencia al partido gobernante se eliminaron en cuestión de segundos. Los filtros automáticos de Youtube eliminan comentarios que violan las normas de la compañía.

Por ejemplo, si se tratan de publicaciones spam, de odio o de acoso. Lo curioso es que ahora durante la cuarentena por coronavirus, los trabajadores de la empresa que se encargan de filtrar estos comentarios no han acudido a la oficina. Por ello, Youtube se ha centrado más en sistemas automatizados. Ya lanzaron desde la plataforma de vídeo que habría menos moderación de contenido y una atención al cliente más lenta.

Google decidió desmarcarse del motor de búsqueda de China continental en el año 2010. Es más. Un proyecto de Google para crear un servicio de búsqueda en el país, llamado Dragonfly, fue cancelado porque empleados y políticos estadounidenses se manifestaron en contra de dicha medida. Una de las peleas de Google por ingresar finalmente en el mercado chino y que fue un auténtico fracaso. No les salió nada bien la estrategia.

Como apunte, el Gobierno de China emitió 127 solicitudes para la revisión de 1.601 enlaces de vídeos Youtube en la primera mitad de 2019. Algunos de ellos estaban relacionados con un discurso de odio y presuntas críticas al Gobierno, tal y como apuntan algunos informes de transparencia de Google. La activista asiática de Derechos Humanos, Jennifer Zeng, se aventuró a denunciar esta medida.

#YouTube "automatically" deletes a comment in Chinese, "Gongfei", which means "communist bandit", in 15 seconds.

This person tested 3 times, same result. #油管 15秒內自動刪除「共匪」留言,網友連試三次皆如此。

他們找了個比李飛飛更厲害的AI專家? pic.twitter.com/MLCeko0SIY