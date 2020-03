Von der Leyen cancela su visita a Grecia por la crisis del coronavirus

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anulado el viaje a Grecia que tenía previsto realizar este jueves para tratar con las autoridades la tensión migratoria en la frontera del país con Turquía y seguir desde Bruselas la evolución de la crisis por la propagación del coronavirus en los países de la Unión Europea.

"A la vista de la evolución de la situación en Europa en relación al Covid-19 y de acuerdo con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, he decidido posponer mi viaje de mañana a Atenas", ha escrito la jefa del Ejecutivo comunitario en las redes sociales.

