El vídeo viral de un hombre que solo quería decir Feliz Navidad a sus clientes

Hafod Hardware es una pequeña tienda de un pueblo de Gales llamado Rhayader. Está en la calle principal, sus paredes son de madera de pino y lleva más de un siglo siendo un negocio familiar: “La tienda no está siempre abierta pero llevamos abiertos desde 1895”, reza su pagina web. Ahora la regenta Tom, treintañero, con la ayuda de sus padres y de su mujer, Laura.

Pero quien ha puesto la ferretería en el mapa, apenas en una semana, es el pequeño de la saga. Se llama Arthur, tiene dos años y todos los días va a ver a su padre, le imita y trastea con las herramientas o con lo que le dejan. Por eso, a Tom se le ocurrió convertirle en el protagonista de su felicitación de Navidad para clientes, amigos y proveedores.

La bisabuela le hizo el mini-delantal, un amigo videógrafo se ocupó de los planos y la iluminación, y un técnico les adaptó la canción “Forever Young” para acompañar las imágenes. En total, 100 libras (poco más de 100 euros).

Simplemente, durante una mañana grabaron a Arthur siendo él mismo, dejándole hacer. Unas pocas indicaciones para los planos de la puerta, varios cameos familiares y un último plano improvisado. El sábado lo montaron y lo subieron a internet con un pequeño texto: “Deseamos a todos nuestros clientes una Feliz Navidad en 2019. Alan, Pauline & Tom”.

El resultado está en YouTube y ya es el vídeo viral del que todo el mundo habla en el Reino Unido. El mensaje es tan sencillo como eficaz: "Estas navidades, sé un niño".

En las primeras 48 horas, ya contaba más de 50.000 visitas. Y los medios locales empezaron a hacerse eco del fenómeno. Ahora Tom -Thomas Lewis Jones- ha saltado a la prensa nacional y aprovecha las entrevistas para lanzar un nuevo mensaje: “La idea subyacente es que los pequeños comercios independientes pueden ofrecerte tanto como tus grandes cadenas de supermercados”.

Here it is, the Hafod Hardware Christmas Advert 2019 #BeAKidThisChristmas pic.twitter.com/ThoZPKYuyt