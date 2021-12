El veto de Marruecos a los vuelos españoles "no es aceptable", dice Albares

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que el comunicado de Marruecos sobre los protocolos de seguridad en los aeropuertos españoles no es aceptable y no responde a la realidad y que defenderá los intereses de España.

Por ello ha advertido que nadie puede llamarse a engaño, los intereses de España siempre estarán defendidos.

Así ha respondido en rueda de prensa el ministro al ser preguntado por el comunicado hecho público en la noche del lunes por el Ministerio de Salud de Marruecos en el que acusa a España de no aplicar debidamente en los aeropuertos los controles contra la covid.

Marruecos anunció que los vuelos de repatriación de sus ciudadanos atrapados fuera del país por coronavirus se realizarán desde Portugal y que los vuelos desde España no se retomarán "en ausencia del respeto de los protocolos sanitarios".

Según el comunicado marroquí, "los vuelos desde España hacia Marruecos representan un peligro para la salud de los ciudadanos marroquíes".

Albares ha explicado que ha conocido la decisión de no restablecer el tráfico aéreo con España y de cuestionar los controles de sanitarios por medio del comunicado y que, desde entonces, el Ministerio ha mantenido una diálogo constante con las autoridades marroquíes para trasladar que no nos parece aceptable lo que se dice y no se constata con las cifras de incidencia en España.

El equipo de Exteriores también está en contacto tanto con la embajada española en Rabat como con la marroquí en Madrid, pese a que la embajadora sigue sin regresar a su puesto desde que fue llamada consultas el pasado mes de mayo.

Trabajamos de buena fe y de buena voluntad por tener las mejores relaciones con Marruecos, ha subrayado Albares, para quien eso no debe hacer olvidar y nadie debe llamarse a engaño, los intereses de España siempre serán defendidos, ha advertido.