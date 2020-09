Varios heridos en un apuñalamiento masivo en Birmingham, Reino Unido

En esto momento hay bastante confusión sobre lo que ocurría a primera hora del domingo en la localidad británica de Birmingham donde, al parecer, y según la Policía de esta importante ciudad del Reino Unido se habría producido "un incidente importante en el centro de la ciudad después de que se llamara a los oficiales para informar de múltiples apuñalamientos".

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.



We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after.