Varias personas muertas por el bombardeo en el centro de Kiev

Varias personas han muerto en el bombardeo registrado esta mañana en el centro de la capital ucraniana, según la portavoz del Departamento de Situaciones de Emergencia de Kiev, Svitlana Vodolaga, citada por la agencia de noticias Ukrinform.

"Hay muertos, hay heridos. Tendremos más detalles más tarde. Qué cantidad, no puedo decirlo todavía, porque todavía se está revisando”, informó Vodolaga.

Según el diario Kyiv Independent, al menos ha habido cuatro explosiones en el centro de la capital ucraniana esta mañana y se ven columnas de humo en el centro de la ciudad.

El alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko, informó sobre las explosiones en el distrito de Shevchenkiv, confirmó a través de la red Telegram que hubo múltiples explosiones y que los servicios de emergencia habían sido desplazados a los lugares afectados.

Esta es la primera vez que la capital ucraniana es bombardeada desde el pasado mes de junio.

El bombardeo de Kiev se produce en un día de ataques aéreos contra varias ciudades ucranianas.

Esta madrugada se produjo el tercer bombardeo en cinco días contra la ciudad de Zaporiyia (sur), en el que, según algunos medios, una persona resultó muerta.

Los medios ucranianos también informan de varias explosiones por misiles en la ciudad de Dnipro, así como de ataques contra Zhytomyr, ceca de Kiev; Khmelnytskyi, más al este en la orilla del río Bug Meridional, y Ternopil (al este, a orillas del río Seret).

Según el diario Kyiv Independiente, que cita al gobernado Vitaliy Kim, un total de diez misiles S-300 cayeron sobre la ciudad de Myukolaiv, sin que por el momento se haya informado de víctimas.

El sábado pasado la fuerte explosión de un camión que causó el incendio de siete tanques de combustible de un tren que se movía en dirección a la península de Crimea dañó el puente que une esa península ocupada por Rusia desde 2014, y que Moscú interpretó como un "acto de terrorismo" de Ucrania.

Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior ucraniano, ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter que "el centro de Kiev ha sido atacado con drones kamikazes". Según la agencia ucraniana de noticias Ukrinform, varios vehículos están ardiendo en el lugar de uno de los impactos.

Center of Kyiv after the attack. pic.twitter.com/wCP7fJPIim