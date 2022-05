Vara insta a "no hacer política de la mala" ante el caso Pegasus

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho este miércoles, al ser preguntado por el caso Pegasus, que "bien haríamos, al menos en esto, en no hacer política de la mala, en no hacer política barriobajera o partidaria".

En declaraciones a Canal Extremadura TV, con motivo de la entrega en el Monasterio de Yuste (Cáceres) del Premio Carlos V, Vara ha indicado: "Nos tenemos que acostumbrar a vivir de una manera diferente, con unos controles que hasta ahora eran impensables, porque de alguna manera se sabe todo de nosotros".

"A mí también me pasa que cuando voy a la que era la casa de mis padres en mi pueblo, cuando estoy allí, me sale una foto en el móvil de mi madre", ha explicado el presidente extremeño, como ejemplo de que "esto es un tiempo nuevo, donde las comunicaciones y todo lo que esto significa y representa nos tiene que hacer abordar la seguridad de otra manera".

Con respecto al caso Pegasus, ha dicho que no se debe hacer política partidaria: "Aquí estamos hablando de la seguridad, no de un presidente o de un gobierno, estamos hablando de la seguridad de un país, porque al final no han espiado a Pedro Sánchez, han espiado al presidente de todos los españoles y de todas las españolas".

"Nos debería de preocupar, porque lo normal es que un presidente en su teléfono móvil contenga gran parte de su trabajo", ya que "lo que antes teníamos en los archivos de los despachos ahora los llevamos en los teléfonos móviles"

Según Fernández Vara, "se venía hablando de que detrás de gran parte de las cosas que están ocurriendo, hay fenómenos que atacan clarísimamente a todo lo que significa la ciberseguridad, por lo que "bien haríamos en reforzarla".

Preguntado sobre si ahora él mismo mira con mas atención su teléfono móvil, ha reconocido que le han preguntado al respecto desde el Gobierno y que él ha puesto su smartphone a disposición del CNI por si lo quieren investigar. EFE.

