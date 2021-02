Las secuelas que ha sufrido una influencer tras echarse pegamento extrafuerte en el pelo: acaba en el hospital

La influencer norteamericana Tessica Brown, especialista en realizar vídeos para la plataforma 'TikTok', ha cometido un terrible terror que puede causarle consecuencias graves. Como se puede ver en este vídeo en la red social TikTok, Tessica se puso pegamento extrafuerte Gorilla Glue en el pelo, en lugar de laca. Una decisión que no olvidará nunca.

"Cuando me peino, me gusta terminar con un poco de Göt2b Glued Spray, para mantener cada pelo en su sitio. Bueno, no tenía más Göt2b Glued Spray, así que usé el aerosol Gorilla Glue. Mala, mala, mala idea",

La historia se hizo viral en los Estados Unidos, tanto que uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos del país, Michael Obeng, se ofreció para realizar de forma gratuita la intervención quirúrgica necesaria para salvar a la joven. Un tratamiento cuyo precio ascendió a unos 12.500 dólares.

Última oportunidad para Tessica Brown

Era la última oportunidad para la joven, que ya había intentado sin éxito solucionar el problema en casa y en otro hospital, donde no lograron quitarle el pegamento del cabello.

Según ha explicado el cirujano Obeng en una entrevista, la técnica utilizada debió realizarse con mucho cuidado para evitar que resultara dañado el cuero cabelludo de la joven.

"Básicamente, lo que hicimos fue usar un solvente que removió el pegamento sin causar ninguna lesión en el cuero cabelludo. Lo que hicimos fue muy exitoso y Tessica se está recuperando de manera segura", explicó.

La intervención duró varias horas. En las primeras dos y media le aplicaron un disolvente para deshacerse del pegamento, después el equipo del cirujano le puso acondicionador en el cabello durante una hora y más tarde la influencer tuvo que pasar un tiempo en una sala de recuperación.

Según el cirujano, la operación no fue tan complicada como parecía en un primer momento: "Fue muy sencillo una vez que descubrimos qué compuesto químico podía descomponer el pegamento". Antes de probarlo en la cabeza de Tessica se aseguraron de que el método funcionaba experimentando con la cabeza de un maniquí.

Ahora, el equipo médico confía en que el pelo de la joven vuelva a crecer con normalidad y que la joven aprenda una valiosa lección sobre el cuidado de tu propio cuerpo: "Tenía una sonrisa en su rostro y lágrimas de felicidad. Me abrazó y me agradeció".

El cirujano reconoció que nunca en su vida había visto un caso como el de Tessica.