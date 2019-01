Tusk pide coraje y sugiere a Reino Unido que frene el Brexit

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha pedido "coraje" a Reino Unido después de que el Parlamento británico haya tumbado el acuerdo del Brexit negociado entre Bruselas y Londres, al tiempo que ha sugerido que si los británicos lo desean pueden frenar el proceso de salida.

"Si un acuerdo es imposible, y nadie quiere (una salida) sin acuerdo, entonces ¿quién tendrá finalmente el coraje de decir cuál es la única solución positiva?", ha escrito Tusk en su cuenta oficial de Twitter, apenas minutos después de anunciarse el resultado del voto en la Cámara de los Comunes.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?