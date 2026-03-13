COPE
Turquía asegura que un nuevo misil lanzado desde Irán ha sido derribado por la OTAN

Es el tercer episodio de este tipo desde que comenzó la guerra en Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindica nuevos ataques

Sepahnews

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

El Ministerio de Defensa de Turquía ha confirmado que un misil lanzado desde Irán y que penetró en el espacio aéreo turco fue derribado por sistemas de defensa de la OTAN ubicadas en el Mediterráneo oriental, en el tercer episodio de este tipo desde que comenzó la guerra en Irán.

