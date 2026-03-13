Turquía asegura que un nuevo misil lanzado desde Irán ha sido derribado por la OTAN
Es el tercer episodio de este tipo desde que comenzó la guerra en Irán
Madrid - Publicado el
1 min lectura
El Ministerio de Defensa de Turquía ha confirmado que un misil lanzado desde Irán y que penetró en el espacio aéreo turco fue derribado por sistemas de defensa de la OTAN ubicadas en el Mediterráneo oriental, en el tercer episodio de este tipo desde que comenzó la guerra en Irán.
"La superioridad militar de Estados Unidos e Israel es incalculable, indiscutible, pero los resultados no se perciben con esa contundencia"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Aznar, convencido de si Pedro Sánchez va a convocar pronto elecciones generales en España
El expresidente del Gobierno reflexiona sobre la posibilidad de que se celebren comicios anticipados
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño