Trump usa el 11-S para atacar a una congresista musulmana

La Casa Blanca trató hoy de contener las críticas de la oposición demócrata al presidente estadounidense, Donald Trump, por haber difundido un vídeo que contrasta imágenes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con unas declaraciones de la congresista musulmana Ilhan Omar. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, negó que Trump pretendiera incitar al odio contra la demócrata Omar, que ha sido muy criticada por el mandatario y ha recibido algunas amenazas de muerte, al compartir este viernes un vídeo sobre ella en su cuenta oficial de Twitter. "El presidente no desea nada malo, y ciertamente ninguna violencia contra nadie, pero el presidente sí está denunciando a la congresista, como debe ser, por su historial de comentarios antisemitas", afirmó Sanders en una entrevista con la cadena de televisión ABC News.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM