Trump reitera su apoyo al pueblo de Venezuela y asegura que sigue "muy de cerca" la situación

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que sigue "muy de cerca" la situación en Venezuela y ha reiterado el apoyo de Estados Unidos al "pueblo venezolano y su libertad".

"Continúo siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. ¡Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela y su libertad!", ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter.

El mandatario ha calificado como "terrible" la situación en Venezuela y ha subrayado que Estados Unidos "tiene muchas opciones abiertas" .

"Es algo terrible. La gente muere de hambre. La gente se muere. No hay comida, no hay agua. Todo lo que está pasando es una situación terrible y estamos haciendo todo lo que podemos", ha afirmado en una entrevista para la cadena estadounidense Fox Business.

I am continuing to monitor the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom! pic.twitter.com/rtGfjQjc1u