Trump pone en cuestión la utilidad de Naciones Unidas, que no le ayudó a acabar guerras

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en cuestión este martes, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, la utilidad de Naciones Unidas, organización a la que acusó de no haberle ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo.   

