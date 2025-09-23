Trump pone en cuestión la utilidad de Naciones Unidas, que no le ayudó a acabar guerras
Madrid - Publicado el
1 min lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en cuestión este martes, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, la utilidad de Naciones Unidas, organización a la que acusó de no haberle ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo.
"Las pulseras fallan porque a estos les falla todo y han fallado el Ministerio de Justicia, el de Interior, que además miente, y por supuesto, el de Igualdad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño