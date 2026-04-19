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Trump dice que EEUU ha interceptado un barco iraní que trataba de evitar el bloqueo en Ormuz

Un buque de carga navega por el estrecho de Ormuz

Europa Press


Redacción digital

Madrid - Publicado el

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