Trump ni cree en el cambio climático ni ve sus efectos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no es un "creyente" del cambio climático y ha dicho que "no ve" los efectos que los informes científicos recogen sobre este fenómeno, en una entrevista publicada este martes en periódico The Washington Post. "Uno de los problemas de mucha gente como yo mismo, es que tenemos niveles muy altos de inteligencia, pero no somos necesariamente tan creyentes", ha afirmado.

"En cuanto -añadió- a si (el cambio climático) tiene o no la mano del hombre y si los efectos de los que estás hablando están ahí, yo no los veo", ha añadido Trump.

Con estas palabras, el presidente estadounidense ha contradicho por segunda vez en 24 horas el reciente informe de su propio Gobierno que estima que las consecuencias del cambio climático podrían costar cientos de miles de millones dólares.

De acuerdo con el documento, el impacto del calentamiento global podría provocar que la economía se contrajera en torno a un 10%, lo que representaría el doble de las pérdidas registradas durante la Gran Depresión de la década de 1930.

"No lo creo", respondió Trump este lunes al ser preguntado por el informe. En la entrevista con The Washington Post, Trump ha aseverado que el aire y el agua en EE.UU. están más limpias que nunca, pero no ha abordado la causa del calentamiento global según el consenso científico: las emisiones de dióxido de carbono.

Trump ya puso en duda la semana pasada la mera existencia del calentamiento global por una ola de frío que azotó el noreste Estados Unidos en unas fechas insólitas. "Un frío brutal y prolongado puede romper todos los récords. ¿Qué ha pasado con el calentamiento global?", se cuestionó Trump, en un comentario similar al que ya hizo en Año Nuevo de 2018 por un fenómeno similar.

Trump retiró en junio de 2017 a EE.UU. del Acuerdo de París sobre el cambio climático en una controvertida decisión que dejó a su país como el único en el mundo fuera del tratado.