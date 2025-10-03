COPE
Trump amenaza a Hamás con desatar el "infierno" si no acepta el plan de paz antes del lunes

Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de zanjar el conflicto, ha advertido de que es la "última oportunidad".

Europa Press

Publicado el

1 min lectura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha fijado como plazo para que Hamás acepte el nuevo acuerdo de paz las 18.00 hora de Washington del domingo (00.00 del lunes en la España peninsular), bajo la amenaza de que, si no lo hace antes de ese ultimátum, se desatará "un infierno como nunca antes se ha visto".

Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de zanjar el conflicto, ha advertido de que es la "última oportunidad". "Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra", ha sentenciado en un mensaje publicado este viernes en su red Truth Social.

