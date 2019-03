Trump amenaza a un conocido programa de televisión con una investigación federal por reírse de él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este domingo contra el conocido programa de comedia de la NBC, Saturday Night Live, al que ha amenazado con una “investigación federal” por “atacarle una y otra vez”. Además, Trump critica que “nadie del otro lado”, en referencia a los demócratas, diga nada de esta situación.

Lo ha hecho a través de la red social Twitter, donde el presidente estadounidense ha escrito: “Es verdaderamente increíble que programas como Saturday Night Live, sin gracia ni talento, puedan dedicar todo su tiempo atacando a la misma persona (yo), una y otra vez, sin ninguna mención por parte del “otro lado”. Como un anuncio sin consecuencias”

....Should Federal Election Commission and/or FCC look into this? There must be Collusion with the Democrats and, of course, Russia! Such one sided media coverage, most of it Fake News. Hard to believe I won and am winning. Approval Rating 52%, 93% with Republicans. Sorry! #MAGA