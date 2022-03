Taiwán mueve ficha ante la amenaza china con el apoyo de Estados Unidos

La mayor parte de la población del mundo se ha volcado con el 'no a la guerra' en Ucrania desde que el pasado jueves 24 de febrero Rusia comenzase la invasión del territorio vecino. La batalla cada vez se recrudece más en el este de Europa y es el foco a nivel internacional, pero en Asia se está produciendo un conflicto similar.

Mientras todas las miradas están puestas en Kiev, China observa minuciosamente la guerra en Ucrania. Se mantiene a la espera de todos los movimientos de los organismos internacionales para saber cómo actúan en las situaciones que se están produciendo y valorar la viabilidad de una invasión sobre Taiwán. Pekín ha manifestado en numerosas ocasiones que esta isla no es un país y que es una provincia de China, pero Taiwán reclama su independencia y denuncia las amenazas recibidas en las últimas décadas, que se han intensificado en los últimos años por parte del Gobierno de Xi Jinping.

China realiza maniobras periódicamente tanto por aire como por mar para mantener la tensión en el territorio desde hace años y el día que inició la invasión de Rusia, nueve aviones sobrevolaron cerca del espacio aéreo de Taiwán. El desenlace de la guerra en Ucrania y cómo actúe la OTAN, la Unión Europea y demás organismos internacionales podría hacer que China decida emprender una ofensiva o frene sus pretensiones.

El poderío militar de China no se puede comparar con el de Taiwán y la defensa de la soberanía del país se basa en el apoyo de Estados Unidos y la OTAN. Al igual que con Ucrania, el país de norteamérica apoya la soberanía de Taiwán y poco antes de que estallara la guerra en Europa, la administración de Joe Biden aprobó la venta de material bélico por valor de 100 millones de dólares para mejorar la defensa antimisiles de Taiwán y "mantener la estabilidad política, el equilibrio militar, la economía y el progreso en la región". Previamente, la administración de Joe Biden ya había aprobado en agosto su primera partida de 750 millones de dólares en armas.

El secretario de Estado estadounidense Anthony J. Blinken defendió la postura de Estados Unidos: "Cuando decimos que queremos un Indo-Pacífico libre y abierto, nos referimos a que, a nivel individual, las personas sean libres en su vida cotidiana y vivan en sociedades abiertas. Queremos decir que, a nivel estatal, los países podrán elegir su propio camino y sus propios socios. Y queremos decir, a nivel regional, que en esta parte del mundo los problemas se tratarán abiertamente, las normas se alcanzarán de forma transparente y se aplicarán de forma justa", aseguró el secretario de Estado. Sin embargo, este gran interés de Estados Unidos también está muy influenciado por el intento de frenarla expansión de China por Asia y el sometimiento de muchos de esos países a la potencia liderada por Xi Jinping.

Estas buenas relaciones se han mantenido durante las diferentes administraciones. Este jueves, el homólogo de Anthony J. Blinken durante el mandato de Donald Trump, Mike Pompeo, ha visitado Taiwán para hablar sobre la colaboración y fortalecer vínculos entre Estados Unidos y Taiwán. Además, la presidenta Tsai Ing-wen ha aprovechado la visita de Mike Pompeo para otorgarle la Medalla de la Orden de la Estrella Brillante y Gran Cordón Especial por contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

A warm welcome to former US Secretary of State @MikePompeo and Mrs. Susan Pompeo. I look forward to exchanging views on how #Taiwan & the #US can further strengthen our partnership going forward. pic.twitter.com/1EQC7YqxbB