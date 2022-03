La situación en Mariúpol y Chernígov: “La gente está desesperada por tener acceso a agua”

“La situación en Mariúpol y Chernígov es absolutamente terrible, es absolutamente desesperada”, cuenta a COPE Saviano Abreu, de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Asegura desde Leópolis que en esas dos ciudades ucranianas “la gente está desesperada por acceder a cualquier tipo de ayuda, a agua; sabemos que la falta de agua es terrible, y que puede agotarse en cualquier momento, más o menos en dos semanas probablemente no quedará nada de agua. Se puede sobrevivir sin comida durante algunos días, pero sin agua no, y ahora hay 1.400.000 personas en toda Ucrania que no tienen acceso diario al agua, y eso es una cuestión urgente que se tiene que solucionar”, señala Abreu. Añade que "hay otros 4.600.000 personas que están teniendo dificultades para acceder al agua; son en total 6 millones de personas que, si no podemos llegar a ellas con agua -que es algo vital para la supervivencia-, son personas por cuyas vidas tenemos que temer”.

Las carencias en buen número de ciudades y pueblos de ucranianos no se limitan al agua. También faltan alimentos y electricidad. Este responsable de OCHA en Ucrania explica que “la gente no tiene electricidad, te puedes imaginar con el frío que hace no tener calefacción, no tener capacidad para cocinar. La gente está en refugios, o tratando de salir de sus casas, y sin la ayuda necesaria”. Afirma que “en Chernígov, Járkov, Sumy hay cientos de miles de personas que se enfrentan cada día a bombardeos constantes viviendo en sótanos, sin calefacción, sin combustible, sin agua”. Y que la situación médica “también es bastante complicada. Hemos registrado en el último mes 70 ataques contra hospitales y centros de salud. Los civiles encuentran muchas dificultades para acceder a centros sanitarios y recibir la atención médica que necesitan”.

Escenario inédito

Saviano Abreu dice que “es una situación desgarradora, nunca se ha visto una situación como ésta, que se haya desarrollado de forma tan rápida y haya desplazado a tanta gente de manera tan rápida desde la Segunda Guerra Mundial. La gente necesita todo lo que puedas imaginar para poder sobrevivir, y la ayuda no está ni cerca de lo que es necesario para que puedan resistir”. “Estamos hablando de una crisis que ha desplazado en cuestión de un mes a más de 10 millones de personas. Una cuarta parte de la población civil ha abandonado sus casas y se ha ido a otros sitios buscando seguridad, dentro del país o fuera de sus fronteras”, añade.

Sobre el reparto de ayuda, Abreu indica que “la respuesta humanitaria es extremadamente compleja, no es tan fácil llegar a todas las personas, que necesitan nuestra ayuda de la forma que deberíamos o con la rapidez que deberíamos. En muchas ciudades es imposible hacer llegar la ayuda, pero no porque no tengamos capacidad o suministros para llegar a ellos sino por los desafíos que no están poniendo las partes involucradas en el conflicto”.