Sin respuesta para el Open Arms y el Ocean Viking

A medida que pasan los días e incluso las horas la situación se complica sobre todo en el Open Arms pero también en el Ocean Vicking que acogen en alta mar en aguas internacionales en el Mediterráneo Central a 507 personas, entre ellas más de 100 niños que, de momento, no tienen a donde ir. Ni Italia, ni Malta pero tampoco España han querido hasta el momento tomar la iniciativa o plantear, al menos públicamente, una solución.

Con 151 personas a bordo, el barco de pabellón español ha pedido la evacuación urgente y por dificultades respiratorias de uno de los dos bebés que acogen y de tres de sus familiares, sus padres y un hermano según han informado a COPE fuentes de la ONG española. Junto al resto de los rescatados han resistido ya 12 días en la cubierta del buque a los que hay que sumar el tiempo que duró su propia travesía.

Y lo previsto es que empeore considerablemente el estado del mar en la zona en la que están ubicados los barcos. Para mañana por la tarde se prevén olas de más dos metros pero ni Italia ni Malta que son los países más cercanos han autorizado darles refugio en sus aguas territoriales.

Una situación cada vez más críticia que ha llevado hoy a las organizaciones de la Iglesia y a la ONU a pedir a los Gobiernos concernidos y a la Unión Europea que intervenga.

La Red Migrantes con Derechos en la que están Cáritas, Confer, Justicia y Paz y la Comisión Episcopal de Migraciones ha denunciado en una nota de prensa la falta de iniciativa de los Gobiernos de España, Italia y Malta

La Red Migrantes con Derechos, @MediosConfer, @_CARITAS, @JyPSpain, y @CEMigraciones @prensaCEE de la @Confepiscopal denuncian la pasividad de los gobiernos de España, Italia y Malta ante la situación de barcos del @openarms_fund y @MSF_Sea pic.twitter.com/jyBEHMjf8W — Comisión Episcopal de Migraciones España (@CEMigraciones) August 13, 2019

Se trata de rescatar a los ya rescatados y la ausencia de respuesta no puede continuar. En declaraciones a COPE José Luis Pinilla de la Comisión Episcopal de Migraciones se mostraba muy crítico con el bloqueo del ministro de Interior italiano Matteo Salvini que hoy mismo volvía a instar al Open Arms a navegar en dirección a España y también con la actitud del Ejecutivo español en funciones.

“Al Gobierno español le diría que se ajuste los machos. No solo es recibir a los ciento y pico del Aquarius o decir que los abanderados humanitarios no tienen capacidad para pedir asilo para los niños. Al Gobierno español le diría que fuera coherente y que, en este caso concreto, no se ponga de perfil.

También la Agencia de la ONU para los refugiados ha pedido el desembarco inmediato de los 507 rescatados tras recordar que 600 personas han desaparecido en lo que llevamos de año en el Mediterráneo Central, la ruta más mortal.

Y mientras la Unión Europea sigue en silencio. La Comisión Europea ha contactado a los gobiernos comunitarios para explorar soluciones para los rescatados pero Bruselas no coordina en este momento ninguna actuación de desembarco ni reubicación de estas más de medio millar de personas porque para ello es preciso dicen desde el Ejecutivo comunitario que lo pida un Estado Miembro y ninguno, hasta el momento, lo ha hecho.