Semáforos con luz verde más larga para los  mayores

Ebersberg es una ciudad de 12.000 habitantes a 30 kilómetros de Múnich y en la que el 27% de la población es mayor de 65 años. Como en cualquier otra ciudad del mundo, hay mayores que caminan con bastón, con andador o sencillamente sin los reflejos necesarios como para que los 9, a veces incluso 8 segundos que los semáforos del centro permanecen con la luz verde encendida para los peatones no resulta suficiente.

Thomas John, presidente de la Asociación de Ancianos local, descubrió durante un viaje a Asia que Sigapur ha instalado semáforos que amplían esa franja de luz verde en algunos cruces precisamente por el mismo motivo, de manera que habló con el alcalde Walter Brilmayer y le propuso la importación de esa tecnología. Los dos cruces más transitados de la ciudad, con hasta 14.000 vehículos circulando a diario, fueron elegidos para la instalación piloto y el proyecto ha resultado tal éxito que ahora Alemania se plantea extender la medida a otras ciudades.

Los chips electrónicos se obtienen en préstamo en el ayuntamiento por 10 euros que son reembolsados cuando el chip es devuelto. Pero nadie ha querido devolverlo por ahora. Al entrar el chip en el área de recepción del semáforo inteligente, este modifica su reloj y prolonga hasta 16 segundos la luz verde para los peatones. Se han repartido unos 400 chips y todos los comentarios de los usuarios son muy positivos.

No todo ha funcionado a la primera. Sin embargo, un primer intento no funciona sin problemas. Ursula Frey, ex Comisionada de Discapacidad de la Ciudad y usuaria de silla de ruedas, explica que la acera alrededor del semáforo no siempre es tan regular como debería y está pavimentada con mosaicos, por lo que las personas en esta situación han requerido perfeccionamientos de pavimentación para acercarse más cómodamente al área en que el chip es percibido por el semáforo. El coste del proyecto, de 1.200 euros por semáforo, ha sido financiado por la Oficina de Tráfico Vial de Rosenheim, que exige completar un periodo de pruebas de un año antes de extender el proyecto