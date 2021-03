Secuestrados varios alumnos tras un nuevo ataque contra una escuela en Nigeria

Un grupo de alumnos ha sido secuestrado este viernes tras un nuevo ataque ejecutado contra una escuela en Nigeria, en esta ocasión en el estado de Kaduna (norte), según ha confirmado el portavoz de la Policía estatal, Mohammed Jalige.

Jalige ha indicado en declaraciones a Channels Television que por ahora no se ha podido determinar cuántos estudiantes han sido raptados en el Federal College of Forestry, antes de resaltar que las fuerzas de seguridad controlan la zona, según ha recogido el diario 'The Premium Times'.

El comisario para Seguridad y Asuntos Internos de Kaduna, Samuel Aruwan, ha destacado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que se está llevando a cabo un recuento de alumnos en el centro. Según estas informaciones, la mayoría de las víctimas serían niñas.

Por el momento se desconoce qué grupo ha estado detrás del ataque contra la escuela, que se encuentra situada cerca de una academia militar, en medio de un aumento de este tipo de incidentes que ha llevado al cierre de centros educativos en varios estados del país africano.

En este sentido, el estado de Níger (oeste) anunció el jueves el cierre de todas las escuelas durante dos semanas mientras se analiza la situación de seguridad, incluido un ataque reciente que se saldó con el rapto de más de 40 personas.

Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país --donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.