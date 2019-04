La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU no convence a Trump con su política migratoria y deja el puesto

Kirstjen Nielsen, la futura exsecretaria de Seguridad Nacional del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido el brazo ejecutor de duras políticas migratorias, incluida la separación de familias inmigrantes con menores, algo que no fue suficiente para convencer al mandatario de su valía.

La titular de la cartera de seguridad interna e inmigración abandonó este domingo el gabinete de Trump después de que éste le hubiera reclamado en público y en privado una mayor dureza en materia migratoria, aunque sus labores hayan sido criticadas por defensores de derechos humanos en el país.

Its been an honor of a lifetime to serve with the brave men and women of @DHSgov. I could not be prouder of and more humbled by their service, dedication, and commitment to keep our country safe from all threats and hazards. pic.twitter.com/lIQ5iqGDmF