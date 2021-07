Saqueos y calles semidesiertas en Haití tras el asesinato del presidente Moise

“Estamos esperando todos en casa sin poder desplazarnos ni nada, a la espera de ver lo que ocurre porque han suspendido los vuelos, también han cerrado la frontera”, cuenta a COPE la española Ana Belén Cendrero, residente en Puerto Príncipe, capital de Haití. El miércoles de madrugada un grupo de hombres armados entró en la residencia del presidente haitiano, Jovenel Moise, al que asesinaron a tiros. El primer ministro, Claude Joseph, ha asumido el poder y ha declarado el estado de sitio durante 15 días en todo el país. Ana Belén Cendrero, que vive en la parte alta de la ciudad, explica que hay “algo de movimiento, pero mucho menos que lo normal. En donde yo vivo, en la puerta suele haber un montón de gente que vende comida preparada y pequeñas cositas, y ahora hay muy poquita gente comparado con lo habitual”. Explica que han empezado los saqueos. “Lo que se escucha es que ya están en algunas zonas -lo que suele ocurrir en situaciones así- con la gente aprovechando para entrar a algún sitio para robar y tal; en las afueras están teniendo lugar acontecimientos de ese tipo”, señala.

Las fuerzas de seguridad haitianas han matado esta madrugada a cuatro sospechosos de haber asesinado al presidente y han detenido a otros dos en una operación cerca de la residencia de Jovenel Moise. El director general de la policía, Leon Charles, ha asegurado que son mercenarios, pero no ha ofrecido ningún detalle sobre su nacionalidad ni de quién recibieron órdenes para llevar a cabo el magnidicio. En la misma operación han sido liberados tres policías que habrían sido secuestrados. Los miembros del comando que mató al presidente se habrían identificado en el momento del asalto a la residencia como agentes de la DEA -la agencia antidroga de Estados Unidos-, según el embajador de Haití en Washington DC. El ataque tuvo lugar en un exclusivo barrio de mansiones situado en un cerro en la parte más elevada de Puerto Príncipe, que siempre suele estar fuertemente custodiado por las fuerzas que dan protección al jefe del Estado.

“Parece que ha sido algo de película, porque el presidente tiene vigilancia en su casa, y han entrado hasta su dormitorio, y no ha habido más heridos, que se sepa”, asegura Ana Belén Cendrero. Afirma que en Haití “antes había sólo inestabilidad política, pero ahora con las bandas armadas también hay inseguridad. El país tiene un problema de bandas armadas que pretenden controlar barrios desde hace bastante tiempo, y en alguna zona dos bandas han desplazado a la población, se han enfrentado a tiros en la calle y la gente no se ha podido quedar en la zona”. “Las bandas están armadas y no son armas pequeñitas, y si entran en el país es porque hay gente muy poderosa detrás; hay teorías de todo tipo… que son de la oposición, del gobierno, de los grandes empresarios”, señala.

El presidente Jovenel Moise llevaba más de un año gobernando por decreto por la ausencia de un Parlamento electo. Denunció en febrero que la oposición preparaba un golpe de Estado. Sus críticos más feroces le acusaban de ser una amenaza para la democracia, y de tratar de instaurar un régimen autoritario en Haití.