Rusia responde a Europa que armar a Ucrania no es un plan de paz

El Kremlin asegura, en respuesta a la nueva iniciativa europea para el arreglo en Ucrania, que financiar el Ejército ucraniano no es un plan de paz.

"En Londres se escucharon declaraciones sobre la necesidad de garantizar con urgencia un mayor nivel de financiación para Ucrania. Eso claramente no es para un plan de paz, sino, seguramente, para la continuación de las acciones militares", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

una coalición para aplicar un futuro acuerdo de paz para Ucrania

El primer ministro británico, Keir Starmer, anfitrión de los líderes europeos reunidos en Londres, ha anunciado la formación de una coalición de países para defender un acuerdo que ponga fin a la guerra de Ucrania y ser garantes de la paz.

Los primeros ministros han acordado mantener la ayuda militar e incrementar la presión económica sobre Rusia, así como defender la necesidad de que Ucrania esté representada en cualquier mesa en la que se negocie la paz.

La cita ha servido además para diseñar un plan para parar el combate en Ucrania y presentárselo al presidente estadounidense, Donald Trump.

El dirigente británico ha subrayado que Rusia "no puede dictar los términos de la paz" y ha abogado "evidentemente" por incluir a Rusia en cualquier proceso. "Si se consigue, habrá que defender el acuerdo", ha indicado, ya que "en otras ocasiones el cese de hostilidades sin respaldo ha ido seguido de incumplimientos de Rusia. Es una situación que tenemos que evitarlo", ha proseguido.

Zelenski, dispuesto a firmar el acuerdo sobre tierras raras con EE.UU.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, está dispuesto a firmar el acuerdo sobre explotación de tierras raras negociado con Estados Unidos, que se quedó sin firmar tras la discusión mantenida por el mandatario con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el pasado viernes en la Casa Blanca.

Zelenski ha opinado que "no estuvo bien" tener esa discusión ante la prensa porque "los enemigos pueden aprovecharse" de este tipo de desacuerdos entre aliados. Por eso, ha afirmado ante la BBC no querer hablar del incidente sino avanzar hacia unos contactos "constructivos" de cara al futuro. "Si somos constructivos, los resultados positivos llegarán", ha indicado.

Al ser interrogado por si estaría dispuesto a "volver e intentarlo otra vez", Zelenski ha subrayado que "no fui para intentarlo". "Viajé doce horas en tren y otras once horas en avión porque el presidente de Estados Unidos me había invitado y porque es uno de nuestros socios principales. Para mí es un gesto de respeto estar en la Casa Blanca cuando el presidente me invita", ha explicado.

De hecho, ha insistido en que "jamás" tuvo intención de "insultar" a nadie y ha destacado que siempre ha mantenido contacto con los dos principales partidos estadounidenses. "Es muy importante para mí que se escuche la postura de Ucrania", ha apuntado.