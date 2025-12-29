Rusia dice que "reconsiderará" su postura negociadora tras acusar a Ucrania de un ataque a una residencia de Putin

El Gobierno de Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de lanzar durante la última madrugada un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la región de Nóvgorod. A raíz de este incidente, ha anunciado que reconsiderará su postura en las negociaciones de paz para poner fin a la invasión desatada en febrero de 2022.

Un ataque con 91 drones

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha sido el encargado de comunicar la ofensiva. Según ha detallado, "el régimen de Kiev lanzó en la noche del 28 al 29 de diciembre un ataque terrorista usando 91 drones de largo alcance contra una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod", aunque no ha ofrecido información sobre posibles víctimas o daños materiales.

No quedará sin respuesta" Serguéi Lavrov Ministro de Exteriores ruso

Amenaza a las negociaciones de paz

El ministro ha contextualizado el ataque asegurando que "esta acción tuvo lugar durante negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano". Por ello, ha advertido de que "este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta", según recoge la agencia de noticias Interfax.

Finalmente, Lavrov ha aclarado que no pretenden "retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos". Sin embargo, ha matizado que, "dada la completa degeneración del criminal régimen de Kiev, que ha virado a una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas".