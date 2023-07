Rusia denuncia un ataque al puente de Crimea a horas de terminar el acuerdo de exportación del grano ucraniano

Drones marinos ucranianos están detrás del ataque de esta madrugada contra el puente de Kerch, que une Crimea con Rusia y ha tenido que ser cerrado al tráfico rodado y ferroviario tras ser alcanzado por varias explosiones, según ha anunciado la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform.

Both spans of the Kerch road bridge appear to be badly damaged. It will take months to repair them. pic.twitter.com/GR4Izf2gmR