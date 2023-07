Putin insiste en que no prorrogará el acuerdo entre Kiev y Moscú para dar salida al grano ucraniano

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, insistió en que no prorrogará el acuerdo entre Kiev y Moscú para dar salida al grano ucraniano.



"Podemos suspender nuestra participación. Y si nos dicen que todo lo que nos fue prometido se cumple, que lo hagan primero y nosotros entonces volveremos a unirnos de nuevo al trato", señaló Putin en declaraciones a la televisión pública rusa.



El jefe del Kremlin insistió en que para que Moscú extienda el pacto, hace falta que se implementen las promesas que le fueron hechas acerca de la exportación de sus alimentos y fertilizantes. "Lo vamos a prolongar justo en el momento en que se cumplan las promesas que nos fueron hechas", aseguró Putin.



Con todo, agregó que "aún quedan unos días" hasta el 17 de julio, cuando vence el acuerdo, por lo que Rusia pensará "cómo proceder".



"Vamos a pensar. Todavía hay unos día. Pensaremos qué hacer", subrayó.



En cuanto a la carta del secretario general de las Nacionales Unidas, António Guterres, enviada esta semana al jefe del Kremlin con una propuesta para mantener vivo el trato, Putin dijo que aún no la ha visto.



"No he visto esta carta nueva", afirmó, y agregó que Rusia está no obstante en contacto con la ONU sobre la situación en torno al acuerdo del grano.



Guterres ofreció previamente al líder ruso un acuerdo para facilitar las transacciones financieras rusas a cambio de la prolongación de la Iniciativa del mar Negro.



La Iniciativa del mar Negro consta de dos partes: una para facilitar la salida de cereal ucraniano y otra para hacer lo mismo con el cereal ruso, y sobre todo con sus fertilizantes, pero Rusia se ha quejado desde el primer momento de que la segunda parte no se está cumpliendo.



La propuesta consiste en "levantar las trabas que afectan a las transacciones financieras (rusas) a través del Banco Agrícola Ruso", un hecho "expresado con gran preocupación por Rusia", y, simultaneamente, permitir que el trigo de Ucrania siga transitando sin problemas por el mar Negro, explicaron en Naciones Unidas.