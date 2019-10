Robert De Niro estalla cuando le preguntan por Donald Trump y la cadena Fox

La guerra política en los medios de comunicación de Estados Unidos continúa a un año de las elecciones presidenciales en las que Donald Trump busca revalidar su cargo como líder de la Casa Blanca, algo que pone de los nervios al actor de Hollywood, Robert De Niro. El protagonista de éxitos como “Taxi Driver”, “Uno de los nuestros” o “Toro Salvaje” es una figura mediática que ha criticado en incontables ocasiones al actual presidente de Estados Unidos.

Durante el programa de CNN de los domingos, Reliable Sources, De Niro se ha mostrado explosivo a la hora de criticar a Trump. Ha comenzado asegurando que “este tipo no puede ser presidente, y punto”. En ese momento, el presentador Brian Stelter, le insiste: “¿Qué piensas de lo que dicen de ti los tipos de la Fox? Recuerdo en los Tony cuando...”. De Niro interrumpe al periodista y le responde tajantemente: “Que les foll*n”.

“Fuck ‘em. Fuck ‘em.” Robert De Niro said regarding Trump, live on CNN ����pic.twitter.com/gvylqrJFTU — Scott Dworkin (@funder) September 29, 2019

Una respuesta que, a pesar del tono político de la cadena, no gustó nada a Stelter que, timidamente, reprendió al actor que se trataba de un programa de la “televisión por cable”, y que aún se trataba de un programa “de domingo por la mañana”. De Niro no se mordió la lengua y continuó: “Estamos en un momento en este país en el que este tipo actúa como un gángster, ha llegado y ha hecho y dicho cosas que hemos dicho innumerables veces que son terribles. Y este tipo continúa una y otra vez y no para”. Aún así, el presentador decide cortar la entrevista y dar paso a publicidad.

De Niro se ha mostrado siempre muy activo políticamente en sus declaraciones, así como un apoyo continuo al Partido Demócrata desde el año 2000, cuando apoyó financieramente al candidato Al Gore, antes de hacerlo también por John Kerry en 2004. Otros actores y directores se han mostrado públicamente muy activos en redes sociales contra Trump, como el actor de Star Wars Mark Hamill, la directora Ava Duvernay o el actor de Marvel Chris Evans.