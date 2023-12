Un religioso cristiano palestino, en COPE: "En Belén, este año en Navidad solo vamos a rezar"

Este año no habrá decoraciones ni celebraciones en las iglesias de Belén por Navidad. “Solo vamos a rezar, este año solo vamos a rezar”, cuenta a COPE Isaac Munther, religioso cristiano palestino, pastor luterano de una de las iglesias de Belén. Asegura que “es imposible celebrar nada cuando estamos viviendo un genocidio en nuestra tierra”. De los 30.000 palestinos que viven en Belén -población que forma parte de Cisjordania- alrededor de 9.000 son cristianos. Isaac Munther viajó hace unos días a Washington DC con “una carta firmada por los líderes cristianos de Belén, representando a seis iglesias (ortodoxas, católicas, armenias, protestantes…) La carta es un llamamiento por la paz y el alto el fuego, para un alto el fuego inmediato y extenso, diciendo que no vamos a celebrar la Navidad este año y que ya está bien de muertes. Entregamos copias de la carta a senadores, congresistas y también en el departamento de Estado y en la Casa Blanca, y me aseguraron que le harían llegar una copia de la carta al presidente Biden”.

Este pastor luterano afirma que “el ataque de Hamás el 7 de octubre fue horrible”. Y opina que ahora “está teniendo lugar un genocidio en Gaza, eso es lo que creo que está pasando. Israel está llevando a cabo una campaña de venganza contra la gente de Gaza. Ha destruido más del 60 por ciento de todas las casas y edificios residenciales, causando más de un millón de refugiados. Creo que es un intento de expulsar a la gente de Gaza. Es una campaña de venganza con el objetivo de vaciar Gaza”. A la pregunta de si el ejército israelí está llevando a cabo una limpieza étnica, contesta que “¿de qué otra forma se puede explicar el desplazamiento forzado de 1.800.000 palestinos, de qué otra forma? ¿Después de la guerra a dónde va a ir toda esta gente? No tienen casa, vivirán en tiendas de campaña o tendrán que esperar que la comunidad internacional reconstruya sus casas. ¿Y cuánto tardarán… uno, dos, tres años? ¿Cómo puede ser una respuesta al ataque del 7 de octubre destruir el 60 por ciento de las casas, cómo representa eso atacar a Hamás?”.

A juicio de este religioso cristiano palestino, “es un hecho que los palestinos están siendo deshumanizados. El mensaje que se está enviando es que es correcto matar a un civil palestino con el objetivo de matar a un militante de Hamás, no nos ven como iguales”. Y explica que “aquí en Cisjordania tenemos a muchos colonos judíos que están actuando sin ningún control. Son unos momentos muy difíciles. No hacen nada para detenerles, les protegen”. Las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos judíos han matado en Cisjordania a más de 270 palestinos desde el 7 de octubre, entre ellos varios niños.