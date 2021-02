La razón del éxito de Nueva Zelanda en la pandemia: “Actuar pronto, sin bajar la guardia”

Nueva Zelanda es el país que -hasta ahora- ha respondido con mejores resultados a la pandemia de covid-19, según el think tank australiano Lowy Institute. Y simplemente las cifras parecen sugerirlo. El país oceánico ha registrado 25 fallecimientos y 2.336 positivos desde que comenzara a propagarse la enfermedad en el planeta. Tiene 5 millones de habitantes. “La filosofía es actuar pronto y de manera radical”, explica a la Cadena COPE, Javier García Perea, que vive desde hace 24 años en la ciudad neozelandesa de Christchurch. Dice que “aparece un caso en Auckland y ponen la ciudad en nivel dos: la gente no puede salir, los restaurantes están cerrados, las tiendas están cerradas, en cuanto hay un caso”. “La situación está bajo control”, las fronteras están cerradas desde el principio de la pandemia -con pocas excepciones, y “los nacionales o residentes que vuelven tienen que pasar una cuarentena de 14 días, en unos hoteles determinados y vigilados por las autoridades”. Javier asegura que “gracias al esfuerzo constante, sin bajar la guardia en ningún momento, aquí podemos salir a la calle, ir al rugby, al cine, al teatro, no tenemos restricciones”.

El gobierno neozelandés está estudiando abrir las fronteras, pero con condiciones y no a todos los países. La idea que está sobre la mesa consistiría en establecer cuatro niveles. “Los ciudadanos de países de nivel uno sólo tendrían que pasar una cuarentena de 24 horas, y llegar con un PCR negativo; serían Australia, China y algún otro país asiático”, señala. Añade que “los ciudadanos de países de nivel dos deberían pasar cinco días de cuarentena, y para los de los niveles tres y cuatro serían dos semanas de cuarentena”.

SIN VACUNA, DE MOMENTO

A diferencia de lo que está ocurriendo en Europa y América, de momento en Nueva Zelanda no han comenzado a vacunar. Afirma Javier que “se lo están tomando con serenidad lo de las vacunas, están viendo los problemas que hay en otros países, y ahora están formando a la gente que tiene que poner las vacunas, y buscando centros para inyectarlas”. La intención de las autoridades neozelandesas en estos momentos es comenzar la campaña de vacunación en marzo.

La ciudad de Auckland está temporalmente bajo confinamiento después de que se detectaran hace unos días tres casos de contagio comunitario.