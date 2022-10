¿Qué está ocurriendo con las refinerías en Francia? La cronología de una crisis que pone en jaque a Macron

Continúan las protestas en Francia contra el Gobierno de Emmanuel Macron. Los sindicatos franceses han exigido una subida del salario mínimo de hasta el 20 por ciento, entre otras exigencias. Con los ánimos a flor de piel en las calles del país galo, Macron intenta afrontar las jornadas de paros que afectan ya a servicios como la educación o los transportes. ¿Qué está ocurriendo y por qué la situación en Francia ha llegado a este punto?

Huelgas en varias refinerías, el origen de la crisis en Francia

A principios del mes de octubre, el Gobierno francés ya comenzó a pedir calma a sus ciudadanos ante la escasez de carburantes en gasolineras en distintos puntos del país. La ministra de Transición Energética, Angès Pannier-Runacher, ya adelantó que casi una de cada cinco gasolineras tenía escasez de un combustible.

¿El motivo? La huelga que comenzó a afectar a tres refinerías de los grupos petroleros Total y Esso, cuyos trabajadores exigían un incremento del sueldo que compensara el incremento del coste de la vida, así como un mayor número de contrataciones en el sector.





La crisis, lejos de subsanarse, no hizo más que complicarse con el paso de los días. El pasado 10 de octubre, las organizaciones patronales francesas ya dieron la voz de alarma sobre las graves consecuencias que iba a tener para la economía la escasez de carburantes. Una situación que hizo reaccionar al Gobierno francés, que amenazó con intervenir de no haber una solución.

Las refinerías desafían al Gobierno de Macron

La advertencia del Ejecutivo francés no sirvió de nada. Lejos de paliar la situación, no hizo más que empeorarla y cada vez más refinerías se unieron a la huelga. Esta vez, también lo hicieron aquellas de la Francia metropolitana, lo cual no hizo más que complicar la crisis del combustible.

Llegados a este punto, los huelguistas ya no solo protestaban por el reclamo del incremento de los sueldos, sino también por las insistencias del Gobierno de imponer la vuelta a la actividad para poner fin a los problemas de desabastecimiento. El 12 de octubre, ya un 44 por ciento de las gasolineras de Francia carecían de al menos un tipo de carburante, al menos diez puntos más que el día anterior.





Francia comienza a obligar a trabajar a los empleados del sector

Tras una reunión de crisis para el seguimiento de los paros, en la que hubo representación de todos los gabinetes y administraciones implicadas, y tras no llegar a ningún acuerdo, las autoridades enviaron notificaciones para forzar la vuelta de los trabajadores indispensables del sector energético.

Las tensiones no hicieron más que crecer y comenzó a tensarse el pulso entre el sindicato que dirige la empresa, la CGT, y el Gobierno, que continuaba con su objetivo de movilizar a la fuerza a más trabajadores. Fue así como los sindicatos elevaron el tono y anunciaron "una gran movilización interprofesional", que ha tenido lugar este mismo martes. Esta vez, eso sí, en defensa del derecho a la huelga.

Un anuncio que hizo que las protestas salariales se extendieran por todo el país con jornadas de huelgas en diversos sectores, que ponen en jaque al Gobierno de Macron, quien también está bajo la presión en el Parlamento.

Días después de que los partidos de izquierda desafiaran al presidente francés con una manifestación en París, este martes han sido varios sindicatos los que han salido a las calles de todo el país. Se cree que unas 300.000 personas han asistido a esta huelga, frente a los 107.000 estimados por el Ministerio del Interior.