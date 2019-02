"No se puede ser tan patán como para decir que comemos 3 veces al día"

La estabilidad de Venezuela es inexistente. Maduro ya no puede retener a un país que se juega la vida por su país. Juan Guaidó ha sido reconocido como presidente de la nación por grandes países del mundo. Todas las miradas están puestas en un país que no tiene medicamentos, ni alimentos y a su vez es uno de los más ricos en petróleo. La violencia corre por las calles de todo el país, especialmente en Caracas donde los atracos y los secuestros están a la orden del día.

“si tú no vives en una situación así o no has crecido en una situación como esta, no lo entiendes. No entienden lo que es salir de casa y que tengas que mirar a todos lados de la calle por si hay alguien extraño” comenta Andrés.

Adelita por su parte afirma que “mi hijo con 22 años salía a las protestas y yo me quedaba en casa rezando”, el hijo de Adelita tuvo suerte, pero un amigo de él murió en aquellas protestas por un país libre y democrático.