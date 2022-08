La primera ministra finlandesa envuelta en una polémica por varios vídeos de fiesta

Revuelo en Finlandia por culpa de una serie de vídeos en los que la primera ministra, Sanna Marin, aparecía junto a un grupo de personas. Marin había realizado una fiesta en los últimos días para festejar un acontecimiento que todavía no ha trascendido alguna información. Uno de los invitados decidió grabar un momento de la celebración en la que la 'premier' finlandesa bailaba muy animadamente, aunque sin dar síntomas de embriaguez o de haber consumido cualquier sustancia. No obstante, el problema reside en uno de los vídeos, donde se escucha a un hombre hacer referencia a una "raya de harina", una forma común de llamar así a la cocaína. Los vídeos han sido publicados por el periódico nórdico, Iltalehti. La oposición ya ha criticado duramente los vídeos y la actuación de Sanna Marin y le ha exigido que se someta a un test de detención de drogas.

No ha tardado mucho en responder la primera ministra a las controversias generadas por la publicación de estos vídeos. Lo primero que ha afirmado es que se ha sentido "molesta" por tener que explicar lo sucedido en una fiesta que "no ha sucedido nada malo" y en medio de unas acusaciones con el consumo de drogas. "Estaba pasando la noche con mis amigos, de fiesta, donde bailaba y cantaba. No he tomado drogas ni nada distinto al alcohol", ha asegurado. Incluso ha contestado a sus detractores políticos que le han exigido el resultado de un test antidrogas afirmando que no tendría ningún problema en realizarse uno. También ha afirmado que nunca se ha encontrado con alguien que haya estado consmiendo drogas en su presencia y que tiene tiempo libre para pasarlo con sus amigos: "Estoy segura que es lo mismo que hace mucha gente de mi edad".

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw