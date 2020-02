Primarias demócratas: 12 de los últimos 18 presidentes de Estados Unidos ganaron en New Hampshire

Bernie Sanders tiene motivos para estar contento. El senador por Vermont ganó este martes las primarias de New Hampshire en el marco de la carrera por la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Pero aparte del buen resultado en este estado, que le consolida junto a Pete Buttigieg como uno de los dos principales favoritos a la elección, con su victoria del martes Sanders ha incorporado un nuevo aliado a su campaña: la historia.

El motivo es que de los últimos 18 presidentes que ha tenido Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, 12 de ellos se impusieron en New Hampshire. En otras palabras, dos de cada tres inquilinos de la Casa Blanca en el último siglo (desde la primera vez que se celebraron estas primarias, en 1916) se alzaron con el mayor número de delegados en el estado del noreste americano.

El primero en hacerlo fue Herbert Hoover, presidente entre 1929 y 1933, que se llevó todos los delegados en New Hampshire durante la campaña de 1932. Eso sí, no pudo revalidar su mandato al perder contra el campeón absoluto de las victorias en New Hampshire, el demócrata Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt es el presidente que durante más tiempo ha permanecido en el cargo, nada menos que doce años. Uno de los secretos para que ganara cuatro elecciones seguidas fue que siempre ganó en New Hampshire. Lo hizo, además, arrasando: se adjudicó todos los delegados de las primarias en 1932, 1936, 1940 y 1944. Es justo destacar, no obstante, que el estallido de la Segunda Guerra Mundial provocó que su partido y toda la nación se uniera casi unánimemente en torno a su liderazgo.

Tras la muerte de Roosevelt, nada más acabada la guerra, su sucesor en el cargo, Harry Truman, gobernó hasta 1948 y tuvo que enfrentarse a las urnas por primera vez. ¿El resultado? Antes de ganar las elecciones generales, venció a sus rivales demócratas quedándose con todos los delegados de New Hampshire menos uno.

A partir de ahí, la lista de presidentes que ganaron en New Hampshire continúa: Diwght D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bush padre y, más recientemente, Donald Trump.

Existe, no obstante, una mala noticia para Sanders. En 2016, ya se impuso en New Hampshire y con una buena diferencia sobre su principal perseguidora, Hillary Clinton. No obstante, fue la ex primera dama la que acabó por ganar la nominación demócrata. Pero también hay un motivo de esperanza para el senador de Vermont: el último demócrata en conseguir llegar a la Casa Blanca, Barack Obama, también perdió sus primeras primarias en New Hampshire (precisamente también contra Hillary Clinton), pero al final pudo imponerse y ganar en las elecciones al republicano John McCain.

¿Volverá a marcar New Hampshire el destino de un presidente? Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Joe Biden y, sobre todo, Donald Trump tratarán de evitarlo.