¿Por qué se realiza la ablación en algunos países?: "Creen que corrigen un error de la naturaleza”

Estos días hemos conocido la noticia de que los Mossos d' Esquadra y la Policía Nacional han impedido a una familia viajar de Barcelona a Sierra Leona para practicarle la ablación a su hija de 17 meses. Después de una consulta en la que conocieron las intenciones de la familia, los médicos se pusieron en alerta. Unos meses después, el centro médico empezó a sospechar porque la familia no volvió a llevar a su hija al médico y avisaron a la Policía. La familia tenía un plan alternativo: viajar a Marruecos y desde allí pasar a Sierra Leona para practicar la ablación a su hija.

En COPE, hemos querido conocer más detalles sobre esta práctica y por ello hemos querido hablar con David Pestaña, jefe de anestesia y reanimación del hospital Ramón y Cajal, que también es médico voluntario en diferentes países de África.

Los peligros de la ablación

En muchas zonas de África, esta práctica es algo normal. Somalia es uno de los lugares en los que más se practica, y según datos de UNICEF hay 200 millones de mujeres en todo el mundo que han padecido la ablación. Este número tan alto preocupa mucho, sobre todo si tenemos en cuenta los peligros que expone el doctor Pestaña: “Existen muchos peligros, pero hay de dos tipos. El primero es desde el punto de vista psicológico, la niña se expone a un estrés postraumático ya que se somete a una amputación. Y en muchas ocasiones suele ser con la ayuda de su madre o de su abuela, entonces las niñas desconfían del entorno porque es una agresión. Luego está el dolor y las complicaciones, que son muchas y pueden acabar muriendo”.

Teniendo en cuenta todos estos peligros, y el maltrato que sufren todas estas mujeres la siguiente pregunta es obvia: ¿Por qué lo hacen? Parece que no existe una respuesta absoluta a esta cuestión, pero el doctor ha explicado lo que él ha aprendido de su experiencia personal: “Supongo que todo esto debe venir del mundo animista, no creo que haya ninguna religión de las habituales que lo acepten. A mi me explicaron en Malí las razones que tenían allí, y que no se si serán en todos los sitios así. En la explicación que le daban también explicaban la circuncisión, de esta manera creían que las niñas nacen con una parte masculina que sería en este caso el clítoris y los niños con una parte femenina que sería el prepucio. Es una forma de corregir un error de la naturaleza”.





Tipos de ablación y sus riesgos

Cuando se habla de la ablación, se suele pensar exclusivamente en la extirpación del clítoris, pero existen otros muchos tipos: “Puede haber infecciones o hemorragias dependiendo del tipo de ablación, porque hay muchos tipos. Está desde la ablación del clítoris, hasta la ablación de labios mayores y menores, o incluso un cierre parcial de la vagina. Esto puede dar muchos problemas a parte de infecciones, hemorragias, problemas con la menstruación, problemas sexuales y en el parto”.

En España hay 3.600 niñas en riesgo de sufrir esta mutilación. Todo ello a pesar de que esta práctica está castigada por nuestro Código Penal con penas de 6 a 12 años de cárcel. Parece que en nuestro país existen las medidas necesarias para evitarlo, pero ¿podemos acabar con la ablación en África?: “Hay que acabar con esta tradición, es una barbaridad. El problema es que es algo que ya es ancestral, cultural y existe un rechazo a las mujeres que no han sido sometidas a la ablación. Y las madres y las abuelas no desean el mal para sus hijas y sus nietas, y no quieren que sean rechazadas por la sociedad”.

La mujer sigue siendo maltratada en todo el mundo, aunque a diferentes niveles. La ablación es uno de los aspectos más violentos y crueles a los que se siguen exponiendo muchas de ellas, y debemos seguir luchando por ellas.