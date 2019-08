El polémico mensaje de Trump utilizando la muerte de 5 militares rusos para alardear de la tecnología de EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy que su país está "aprendiendo mucho" del fallido ensayo de un nuevo misil en Rusia, en el que murieron cinco especialistas, e indicó que la explosión "tiene a la gente preocupada".

"Estados Unidos está aprendiendo mucho de la fallida explosión del misil en Rusia. Tenemos tecnología similar, aunque más avanzada", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!